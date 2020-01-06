Mucize Doktor'da beklenen aşk sahnesi geldi! Ali ve Nazlı'nın lunapark macerası

Başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran ve büyük beğeni toplayan Mucize Doktor dizisinin 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

2020 yılına da iyi başlangıç yapmak isteyen Mucize Doktor, hayranlarından fazla uzakta kalmamak adına 9 Ocak'ta yeni bölümü ile yayında olacak. Ali Vefa ve Nazlı'nın birbirlerinden hoşlanmaları, aşk kıvılcımlarının çaktığı son bölümler büyük ilgi görmüştü. 17.bölümde de ikilinin birlikte lunaparka gittiği anları izleyeceksiniz.

MUCİZE DOKTOR 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor 16. son bölümünde; balo gecesi Ali'yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Nazlı'nın yakın arkadaşı Gülçin'in karnında tümör olduğu ortaya çıkar. Ferman, hastasının ömrünü yaptığı ameliyatla 1 aydan 6 aya çıkarır. Gülçin Nazlı'dan ölmeden önce kocası ile yemeğe çıkmasını ister. Bu durum hem Nazlı hem de Ali için epey zor olur.

Ali, Nazlı'daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı'ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman'dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir.

Ama ayrılık hiç de Beliz'in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.