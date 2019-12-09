Mucize Doktor'da büyük sürpriz! Doktorlar'ın yıldız ismi Ela diziye dahil oldu

FOX TV'nin yayınladığı günden beri reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da büyük sürpriz yaşanacak. Her yeni bölümü iple çekilen dizinin yeni bölüm fragmanında Doktorlar dizisiyle tanıdığımız güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ı gören izleyiciler gözlerine inanamadı. Özilhan, diziye misafir doktor rolüyle dahil oldu.

DOKTOR ELA DİZİDE

Dizinin 14'üncü bölüm 2'inci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda, Ali Vefa'nın Adil Hoca'ya "Sediğin birini sevmiyormuş gibi yapmak, O nasıl yapılıyor" sorusu dikkat çekerken, hastane yöneticilerinden Kıvılcım'ın "Birazdan misafir doktorumuz gelecek ve ortalık acayip şenlenecek" sözünden sonra efsane dizi Doktorlar'ın yıldız ismi Yasemin Özilhan'ın görünmesi izleyiciyi heyecanlandırdı.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM"

Sosyal medyada duygularını dile getiren dizinin hayranları, "Mekanın sahibi geri döndü, Artık 90 bölüm rahat izlenir, gözyaşlarımı tutamıyorum" gibi yorumlarla mutluluklarını dile getirdiler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'da Ferman'ın yıllardır herkesten sakladığı sırrı ortaya çıktı. Doktor Ferman Ali'yi, bakım evinde kalan kız kardeşinin yanına götürdü. Kardeşinin hastalığına kendisinin neden olduğunu söyleyen Ferman gözyaşlarına boğuldu. Ali ise hayatında ilk defa kendi isteğiyle birisine dokundu ve Ferman'a sarıldı.

BİR HASTA ALİ'Yİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Mucize Doktor 13. bölümde Adil'in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar verdi. Ali, Nazlı'ya dokunmak için kendisini hazırlarken beklemediği bir olay yaşadı. Tümör nedeniyle yaptığı davranışları kontrol edemeyen bir kadın hasta, muayene sırasında Ali'yi dudağından öptü.