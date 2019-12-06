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Mucize Doktor'da Ferman'ın büyük sırrını öğrenen Ali, ilk kez birisine sarıldı

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Mucize Doktor'da Ferman, uzun zamandır sakladığı büyük sırrını Ali'ye anlattı. Ferman'ın serebral palsi hastası olan bir kız kardeşinin olduğunu öğrenen Ali, hayatında ilk defa Ferman'a dokunarak sarıldı.

06.12.2019 09:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:03

FOX TV'nin yayınladığı günden beri reyting rekorları kıran dizisi Doktor, dün akşam 13'üncü bölümüyle ekrana geldi. Ferman'ın yıllardır herkesten sakladığı sırrının ortaya çıktığı sahnede izleyenler duygusal anlar yaşadı.

İLK DEFA BİRİSİNE SARILDI

Mucize Doktor'da Ferman'ın yıllardır herkesten sakladığı sırrı ortaya çıktı. Doktor Ferman Ali'yi, bakım evinde kalan kız kardeşinin yanına götürdü. Kardeşinin hastalığına kendisinin neden olduğunu söyleyen Ferman gözyaşlarına boğuldu. Ali ise hayatında ilk defa kendi isteğiyle birisine dokundu ve Ferman'a sarıldı.

BİR HASTA ALİ'Yİ DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Mucize Doktor 13. bölümde Adil'in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar verdi. Ali, Nazlı'ya dokunmak için kendisini hazırlarken beklemediği bir olay yaşadı. Tümör nedeniyle yaptığı davranışları kontrol edemeyen bir kadın hasta, muayene sırasında Ali'yi dudağından öptü.

FERMAN, SALDIRIYA UĞRAYAN ALİ'Yİ KURTARDI

Ali Vefa bu öpücük nedeniyle çok zor anlar yaşadı. Ali ve kadının öpüştüğü anı gören hasta yakınları, hastane önünde Doktor Ali Vefa'ya saldırdı. Ali'nin dayak yediğini gören Ferman, Ali'nin yardımına koşarak saldırganların arasından kurtarmayı başardı. Hasta yakınlarının saldırısından kurtulan Ali Vefa'nın sözleri ise Ferman'ı duygulandırdı. Ferman, herkesten sakladığı sırrını Ali'ye açıklamaya karar verdi. Ali Vefa'yı, bir bakım evinde tedavi gören kız kardeşinin yanına götüren Ferman gözyaşlarına boğuldu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Doktor Ferman kız kardeşinin hastalığının sebebinin kendisini olduğunu itiraf ederek gözyaşlarına boğuldu. Ferman'ın ağlamasına dayanamayan Ali ise hayatında ilk defa kendi isteğiyle birisine dokundu ve Ferman'a sarıldı. O anlara ise kendilerini takip ederek bakım merkezine gelen Ferman'ın sevgilisi Beliz de şahit oldu.

Mucize Doktor'da Ferman'ın büyük sırrını öğrenen Ali, ilk kez birisine sarıldı

Mucize, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
SEVO:keşke doktorlar gerçkete de böyle olsa :(
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0 1
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ADINIZI YAZIN:10 numara bir dizi lütfen bu kalite bozulmasın. . . .
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3 0
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ARZU:o kadın kimden hamile kalmış yav
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1 1
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....:dokunmadan sarılınmıyor zaten kıh kıh kıh
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0 0
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ALİ VEFA:Akşamki bi sahne korku filmini andırıyordu. Ferman diğer otizmli çocugun annesiyle hastane odasında konuşuyordu kadın resmen Samara''yı andırıyordu tekrar izleyin o sahneyi. Harika bir dizi izliyoruz.
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0 0
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ASİ:çıplaklık yok, silah yok hiç değilse çocuklarımızla izleyebiliyoruz
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33 4
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KONT:deyilmi aynen sizlere canı gonulden katılıyorum
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1 0
DERİN:Çok güzeldi çok ağlattınız bizi Ali VEFA Ferman hariha ikili sakın bozmayın
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23 3
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MİSAFİR:Bonjour Sinyorita.
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0 0
YAZIYORUM:ne güzel bir dizi. . içimize yüreğimize dokunuyor keşke herkes birbirine saygılı olsa, keşke herkes birbirine hoşgörü ile yaklaşsa. . . . sevgi saygı hoşgörü. . . . . dünya ne güzel olurdu. . . keşke. . .
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17 2
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