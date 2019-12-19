Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu

Doktorlar dizisinde 'Doktor Ela' karakterine hayat veren güzel oyuncu Yasemin Ergene, uzun yıllar hiçbir dizide rol almamıştı. Yıllar sonra ekranlara geri dönen başarılı oyuncu, aynı karakter ile FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisine dahil oldu.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 15. bölümü bu akşam sevenleriyle buluştu. Bu akşamki bölümü seyredenler Doktor Ela'nın soyadının değişmediğini ve 'Ela Altındağ' olarak hayatına devam ettiğini gördü. Ela, Kutsi'nin canlandırdığı Levent Atahanlı tarafından düğün günü terk edilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mucize Doktor'daki dikkat çeken ayrıntı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Doktor Ela" etiketiyle söz konusu ayrıntıya dair paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: