Haberler » Magazin » Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu - Magazin

Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu

Arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu senede yılın en çok arananlarını açıkladı. Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, kendi kategorisinde en çok aranan dizi oldu.

11.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:07

En çok kullanılan arama motoru , her yıl olduğu gibi bu yıl da 'de ve dünyada yükselen arama trendleri içeren listesini açıkladı. "Yılın Arama Trendleri 2019"un dizi kategorisinde Doktor birinci olurken şarkı kategorisinde oldu.

YAYIN HAYATINA YENİ BAŞLAYAN DİZİ DAMGA VURDU

Türkiye'de En Çok Aranan Diziler kategorisinde zirvede yer alan Mucize Doktor'u Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Çoğunluğunu Türk dizilerinin oluşturduğu listede tek uluslararası yapım ise Game of Thrones oldu. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan'ın oynadığı dizi, Eylül ayından yayın hayatına başlamasına rağmen başarısıyla listeye damga vurdu.

REYNMEN LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

Reynmen'in "Derdim Olsun", Şanışer'in "Susamam", Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" ve Norm Ender'in "Mekanın Sahibi" adlı çalışmaları da Türkiye'de bu yılın En Çok Aranan Şarkıları arasında yer aldı.

Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu

Reynmen, Türkiye, Google, Mucize, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:49 Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu - Magazin
15:40 Bomba iddia! Defne Samyeli ve Cem Yılmaz evlilik şartıyla barıştı - Magazin
15:37 Bedük'ün "Bey Fendi"si görücüye çıkıyor - Magazin
15:37 Renkli ve eğlence dolu kış partisi - Magazin
15:37 Deniz Seki'nin itirafı - Magazin
15:31 Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'den çalıntı format iddialarını yalanlayan FOX TV'ye sert yanıt - Magazin
11:47 Şeyma'nın sevgilisi Guido Senia, çirkin bel altı sorusu soran Türk takipçisine cevap verdi - Magazin
11:17 Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı - Magazin
10:49 Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı - Magazin
11.12.2019 16:09:26