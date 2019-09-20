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Mucize Doktor dizisi, küçük çocuğun hayatını kurtarma sahnesiyle izleyicilerden tam not aldı

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Mucize Doktor, dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizide küçük bir kız çocuğunun kurtarılma sahnesi ise herkesi gözyaşlarına boğdu.

20.09.2019 07:40

Savant otizmli genç Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi 2. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Mucize Doktor'un 2. bölümünde, Doktor Ali Vefa'nın dikkati sayesinde bir çocuğun hayatını kurtardığı ve sedye üzerinde kalp masajı yaptığı sahneye ise beğeni yağdı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

FOX TV'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Mucize Doktor, 2. bölümüyle 19 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Savant otizm sendromlu genç cerrah Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı dizi sosyal medyada tam not aldı.

İZLEYİCİLER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yakışıklı oyuncu Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı Mucize Doktor dizisi ikinci bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, dizide Doktor Ali Vefa'nın, hasta olan bir kızı fark ederek evine gitmesi ve yolda yaptığı mücadeleyi tebrik etti. Vefa'nın sedye üzerine çıkıp küçük kız çocuğuna kalp masajı yapması ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

GÜÇLÜ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

İşte dizinin dün akşam yayınlanan bölümüne gelen bazı yorumlar...

Mucize Doktor dizisi, küçük çocuğun hayatını kurtarma sahnesiyle izleyicilerden tam not aldı

Mucize, TV, Magazin

YORUMLAR(20)
YİNE Mİ ÇALDIK:the good doctor 2 senedir yayında yurtdışında
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KOPYA SENARYO DA OLSA FENA DEĞİL:KOREDEN AVRUPAYA SONRA DA BİZE UYARLANAN BİR DİZİ. BU KORELİLER İYİ BİLİYO İŞİ
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ANKARAGÜÇLÜ:ÇOK GÜZEL BİR DİZİ İNŞALLAH BOZMAZLAR
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TEŞEKKÜRLER:Kan , şiddet , aldatma , ırza geçme , lüks şatafatlı yaşamın sunulup elde etmek için her şeyin yapılabileceğini özendiren ; aslında 18'' lik filmlerden tehlikeli olan ve hemen ana haber saati sonrası masamız servis edilen dizilere aslında bu yolların dışında da reyting alabileceğini gösterdiniz. Teşekkürler.
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MUCİZE DOKTORU BEĞENDİK:Farkındalık yaratmak çok güzel dün akşam oğlum bende Ali doktor gibi olacağım dedi . . . Uygunsuz diziler yüzünden ailece tv seyredemez olmuştuk Umarım bu diziyi bozmazlar ve tıp bilgisiyle gençlere ışık tutarlar. . Bir ara Doktorlar dizisiyle Tıp okumak isteyen çok genç vardı buda öyle olur belki :)
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MAKIF:Baş Hekimi her görüşümde eline bira şişesi veresim geliyor ??
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15 0
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MAKIF:Yalnız olmadığımı bilmek mutlu etti beni :))
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1 0
BEKO:Hahahahahaha bir tek ben böyle düşünmüyormuşum. . . .
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1 0
AJAN X:DİZİ SEKTÖRÜNDE BU DENLİ DEĞİŞİKLİKLERİ (ASLINDA NORMAL) FARK ETTİRDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. DAHA DÜNE KADAR AİLE YAPISINI BOZMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPAN SENARYOLAR HAKİMDİ UMARIM DİĞER YAPIMCILARDA FARKINDALIK ADINA BİR DİĞER NOKTALARA EL ATARLAR.
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11 0
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FOX:FOX DİZİ TARİHİNİN EN İYİ DİZİSİ OLABİLİR.
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