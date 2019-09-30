Mucize Doktor dizisine katılan Survivor Serenay Aktaş kimdir?

Eski futbolcu, Survivor yarışmacısı Serenay Aktaş, FOX TV'nin dizisi Mucize Doktor'a katıldı. Başladığı ilk günden beri adından sıkça söz ettiren ve izlenme rekorları kıran diziye dahil olan Serenay Aktaş, bugünün en çok merak edilen ismi oldu. Diziye asistan Elif olarak katılacak olan Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı, hangi yıllar Survivor'da yarıştı sorularının cevapları haberimizde.

SURVİVOR SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta olan ilgisi nedeniyle futbol kariyeri 15 yaşında iken Zeytinburnuspor'da başladı. Babasının engellemelerine rağmen futbola başlayan ve devam eden sporcu, Zeytinburnuspor, Fatih vatan Lisesi ve Antalyaspor'da oynadı.

Serenay Aktaş, futbolla birlikte tiyatroya ilgisi de ilkokul çağında başladı. Tiyatro çalışmaları içinde yer alan oyuncuya, ilk defa "Kanıt" dizisinde rol almayı başardı.

Umut Yolcuları, Yahşi Cazibe, Türk Malı, Kalbim Seni Seçti gibi dizilerde de rol alan Serenay Aktaş ardından "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Ayşe Hatun" karakterini canlandırdı. 2014 yılında da "Çılgın Dersane 3" filminde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Serenay Aktaş'ın da rol aldığı 3 Nisan 2015'de vizyona giren "Figüran" filmi Serenay Aktaş Survivor yarışmasındayken vizyona girdi.

Serenay Aktaş 2017 yaz sezonunda ATV ekranında izleyicisi ile buluşan Meryem dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu. Serenay Aktaş Meryem dizisinde Ayça Ayşin Turan, Furkan Andıç, Açelya Topaloğlu gibi oyuncularla birlikte rol almış ve Meryem dizisinde Burcu Komiser karakterine hayat verdi.

SURVİVOR YARIŞMASI VE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

2014 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımını üstlendiği "Survivor Ünlüler Gönüllüler" yarışmasına katılan Serenay Aktaş, bu yarışmada gösterdiği başarıdan dolayı 2015 yılında düzenlenen "Survivor All Star" yarışmasına katılmaya hak kazandı. Fakat aynı zamanda Beşiktaş'tan kendisine gelen teklifi Survivor yarışmasına katılmak için geri çevirmek zorunda kaldı.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

– Figüran/ Film

– Çılgın Dersane 3/ Film

– Bir Varmış Bir Yokmuş/ Film

– Muhteşem Yüzyıl (Ayşe Hatun)

– Arka Sıradakiler

– Şüphe

– Kalbim Seni Seçti

– Yahşi Cazibe

– Alemin Kralı

– Türk Malı

– Umut Yolcuları

– Kanıt