Mucize Doktor tanıtım fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor ne zaman?

Yapımcılığını Faruk Bayhan'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp'in kaleme aldığı FOX'un yeni dizisi "Mucize Doktor"un ilk fragmanı yayımlandı. Peki, güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Mucize Doktor hangi diziden uyarlandı? Mucize Doktor oyuncu kadrosu…

MUCİZE DOKTOR KONUSU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan "Mucize Doktor"un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez, alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

OYUNCU KADROSU

Eylül ayında başlayacak FOX TV'nin iddialı projesi, The Good Doctor dizinden uyarlandı. Yapımını MF Yapım'ın yürüttüğü yeni dizi Mucize Doktor, başrolünü Taner Ölmez'in üstlendi, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi oyuncuları bünyesinde barındırıyor.