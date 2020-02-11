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Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor

Büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde aşk acısı nedeniyle artık hiç bir şeyden zevk almayan Ali Vefa'ya Ferman ve Adil Hoca destek oluyor. Nazlı'nın "Ali, ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum" itirafı dikkat çekiyor.

11.02.2020 00:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:17

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Doktor'un 13 Şubat Perşembe günü ekrana gelecek olan 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde henüz Nazlı'dan beklediği yanıtı alamayan Ali Vefa, aşk acısı nedeniyle artık yaptığı hiç bir şeyden zevk almıyor. Bu süreçte Ali Vefa'ya Ferman ve Adil Hoca destek oluyor.

NAZLI'DAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Adil Hoca, "Aşk acısı böyle bir şeydir. Her şey anlamını yitirir", Ferman Hoca ise, "Hayat karmaşık değil o kadar. Mutlulukta o kadar zor değil" sözleriyle Ali Vefa'ya destek veriyor. Fragmanın sonunda ise Nazlı'nın "Ali, ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum" itirafı dikkat çekiyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman'ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar.

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Taner Ölmez, Mucize, TV, Magazin


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