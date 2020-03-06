Mucize Doktor'un 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, hastaneden kovuluyor mu?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor, dün 25'inci bölümüyle ekrana geldi. Kıvılcım'a savaş açan Beliz, cerrahi bölümüne Damla diye asistanı işe aldı. Çok hırslı olan ve kimseyle arkadaş olamayan Damla, hastaneye geldiği ilk günlerde Ali ve Nazlı'nın sırrını ortaya çıkardı.

DAMLA, ALİ'Yİ ALT ETMEYE ÇALIŞIYOR

26. yeni bölümünden ilk fragmanın yayınlandığı dizide Merve Dizdar'ın canlandırdığı asistan doktor Damla'nın planları ortalığı karıştırıyor. Rakibi olarak gördüğü Ali Vefa'yı alt etmek isteyen Damla, Ali'nin Nazlı ile olan ilişkisini Tanju'ya söylüyor. Ali Vefa'nın son dönemlerde yaptığı hatalar ve hakkında gelen şikayetler nedeniyle sinirli olan Tanju, bu yaşananlara Nazlı ile olan ilişkisinin neden olduğunu düşünüyor.

TANJU, ALİ'Yİ GÖZETİMİNE ALIYOR

Ali Vefa'ya gözdağı veren Tanju, radikal bir karar alıyor. Tanju'nun "Ali Vefa iş hayatıyla özel hayatını birbirine karıştırıyorsa ikisinden birini seçecek. Ali'nin kafası bu işlerle meşgulken konsantre olamıyor. Ali bugün benim gözetimimde olacak. Eğer bir hata yaparsa bu hastaneden gider" sözleri dikkat çekiyor. Başhekim Adil ise Tanju'ya isyan ederek, "Sırf otizmli diye aşk yaşamaya hakkı yok mu?" diye bağırıyor.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hamile olduğunu açıklayan Kıvılcım'la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır.

Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju'nun hedefinde bulur.