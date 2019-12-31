Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye ev aldı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteriyle büyük beğeni toplayan Taner Ölmez, aldığı evin fiyatıyla gündem oldu.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYOR

Reyting rekorları kıran Mucize Doktor'da Savant sendromlu doktor Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturmayı planlıyor.

3 MİLYON TL'YE EV ALDI

Sevilen diziden haftalık 30 bin TL kazandığı öğrenilen Ölmez, yatırımını emlaktan yana kullandı. Düğün öncesi evlendikten sonra eşi ile oturmak üzere ev satın almaya karar veren Taner Ölmez tercihini Kadıköy'den yaptı. Akşam'ın haberine göre ünlü isim Kadıköy'ün en gözde mekanı olana Bağdat Caddesi'nde yer alan süper lüks bir daire için 3 milyon TL'yi gözden çıkardı.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisinde oynayarak başladı.

2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.

2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı.

Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.