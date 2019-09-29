Haberler » Magazin » Haber

Mucize Doktor'un Ali Vefası kan görünce bayıldığını itiraf etti

Yayınlandığı günden itibaren reytinglerde birinci sıraya oturan Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, kan göremediğini söyledi.

29.09.2019 10:24

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilerin kalbine dokunan Mucize Doktor'da Savant sendromlu doktoru canlandıran başarılı oyuncu Taner Ölmez, kan görünce bayıldığını söyledi.

ROLÜN GELİŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Performansıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken ve yakın markaja alınan Taner Ölmez Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Ölmez kendisini bir anda zirveye taşıyan rolün kendine geliş sürecini şöyle anlattı;

"Yapım şirketine, "Allah'ın emri peygamberin kavliyle ben bu çocuğu sizden istiyorum. Başkasını seçerseniz de, hasta ve yakınlarıyla çalışsın, yönetmen ve senaristlerle değil. Çünkü o çocukları, ailelerini, komşularını kırmaması gerek" dedim.

"EVLERİNE GİDİP ODALARINDA İZLEDİM"

Siz öyle mi hazırlandınız?"

Shakespeare ne kadar doğru söylemiş, "Elini kolunu havalara savurma, ölçüsünde tadında bırak her şeyi" diye. Her şey net ve abartısız olmalıydı. Bu sebeple otizmlilerle buluştum, evlerine gidip odalarına girdim. Bir araya geldiğimizde hiç konuşmadan durup sustum, fazla göz teması kurmadım, onları gözlemleyeceğim diye dik dik bakmadım. ya rahatsız edersem düşüncesiyle yanıp tutuştum. Ortamlarında adeta bir bitki, nesne gibi durarak onları izledim. Kan göremem, dizide gördüklerin vişne suyu"

"ÇOK ÖZELLER"

Neler hissettiniz?"

İyi durumda olanlar gibi çok zor durumda olanlar da var. Çoğu kez boğazım düğümlendi, gidip bir köşeye ağlayabilecek kıvama geldim. O kadar hassas bir mevzu ki. Ama çok naif, hassas, özel ve çok güzeller. Ayrıca araştırdıkça bazı insanlara ulaşıp konuştum. Okudum. Çalıştığım şeyleri oyuncu koçuyla yoğurdum. O çocuklardan çok şey öykündüm ama kimseyi kırdığımı düşünmüyorum.

"KAN GÖREMEM"

"Kan görünce bayılıyormuşsunuz. Doğru mu?

Evet, kan göremem. Mesela yeni bıçak aldım, jilet gibi, geçenlerde parmağıma battı. O an kendimi yere attım, çünkü biliyorum düşüp bayılacağım. Kız arkadaşıma, "Tatlı ne varsa getir" dedim. Onları yedikten sonra ancak müdahale edebildik."

Mucize Doktor'un Ali Vefası kan görünce bayıldığını itiraf etti

Taner Ölmez, Hürriyet, Mucize, Magazin

YORUMLAR(6)
BRÜTÜS:Bilim adamı, reytinglere bak. Yayınlandığı Perşembe günleri 1. Sırada. Tekrarı bilelk üçte. Basını takip ediyormusun, merak ediyorum. Saçma haberlerle ilgilenmiyorum diyorsan, bu yorumu neden yazıyorsun derim. Her kezin bakış açısı, beğenisi. Saygı eşittir Saygı. Tabi ki benden öğrenecek te değilsin. İyi pazarlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:bu memleket aptal tiplere dayanamaz bu patlak gözde o cins yani
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
TURSİL:Muhtesem dizi abuk sabuk ask filmleri sacma sapan kilic kalkan ekibi filmleri yerine cocuklariniza zorla dayatilan uclu karma asilarda bulunan civa nedeniyle otizmli olan evlatlarinizi engelli raporu vererek ozel egitim almasina neden olan bunu bir sektore donusturen amerikan ruyasini izleyin o cocuklarin neden zeki olduklarini herseyi nasil gorduklerini izleyin anaokulunda okuma yazma bilen ingilizce ceviri yapanilen bir otizmli cocuk babasinin tavsiyesi
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BİLİM ADAMI:Bu saçma diziyi izleyen varmı çok merak ediyorum tamamen kurmaca aklın mantığın almadığı bir sürü palavra
Yayından Kaldır
5 12
Cevap yaz
ŞEBNEM:dizinin neyi saçma geldi acaba . gerçek hayatta olan bir durumu anlatmak hoşunuza gitmedimi. insanların bu tarz hasta olan dostlarımıza karşı hal ve hareketleri var dizide kabullenmek onlara inanmak destek olmak hayatın içine katabilmek . bunlarmı saçma olan birde bilim adamı yazmışınız isminize bence burda saçma sizsiniz.
Yayından Kaldır
1 0
ADINIZI YAZIN:yabancı diziden alıntı
Yayından Kaldır
3 5
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
13:51 Bu akşam Açıkhava'da
13:38 Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi
12:21 Hiç bu kadar gülmemiştim
12:06 25 Litre Belgesi Kanal D'de - 25 Litre Belgesi saat kaçta yayınlanacak?
10:24 Mucize Doktor'un Ali Vefası kan görünce bayıldığını itiraf etti
08:41 Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...
08:41 Kızı için ev yaptırıyor