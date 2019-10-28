Mucize Doktor'un Ferman'ı ile görüntülenen gizemli kadın, Vuslat dizisinin Feride'si çıktı

Ekranlarda fırtına gibi esen Mucize Doktor'un Ferman doktoru Onur Tuna geçtiğimiz günlerde bir güzelle objektiflere yakalanmıştı.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nişantaşı'nda kameraları fark edince panikleyen Onur Tuna ve yanındaki genç kadın, "İkimizi lütfen bir arada görüntülemeyin" demiş ve aralarında bir ilişki olmadığını söylemişlerdi. Eliyle yüzünü de gizlemeye çalışan gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı.

VUSLAT'IN OYUNCUSU DEVRİM ÖZKAN

Snobmagazin'in haberine göre Onur Tuna'nın yanındaki kadının Vuslat dizisinde Feride karakterini canlandıran Devrim Özkan olduğu öğrenildi. Ayıca Onur Tuna 34, Devrim Özkan ise 21 yaşında.

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuDevrim Özkan, aslen Muğlalı olup, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray'ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı. Genç oyuncu, Kadir Doğulu, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcı ve Baran Bölükbaşı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Vuslat dizisinde Feride'yi canlandırıyor.