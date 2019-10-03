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FOX TV kanalının yeni dizisi Mucize Doktor'un Nazlı'sı kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytinglerde birinci sıraya oturan ve izleyicilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Mucize Doktor dizisinin Nazlı'sı kırmızı süper mini elbisesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

03.10.2019 09:19

Mucize, Fox, TV, Magazin


YORUMLAR(9)
ADINIZI YAZIN:Yok mini giydi hayran bıraktı, yok kasıp kavurdu gibi haberler mide bulandırıcı oluyor artık. bedenimiz üzerinden haber yapmayı kesseniz nasıl olur?
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DAHA ŞIK DURUR:BEDENİNİZİ SERGİLEMESENİZ NASIL OLUR?
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VEZIRR:ooo DINCILERDE GELMIS HOSGELDINZ BEYLER :)))
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PAŞA:kürdan gibi. buna hayran olan varsa vay haline
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ALİ:film bunları dinden uzaklaştırdı
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KUKİ:Gerçekten güzel bir kadın, Allah sahibine bağışlasın. .
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SAÇMALIK:Giyinikken daha seksi böyle bir halta benzememiş
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HACI ARİF EFENDİ:Bu kız eski patenci yada jimnastikçi mi? Bacaklar düm düz.
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GÜFRAN:ÇOK ZAYIF İSKELET HİÇ ÇEKİCİ DEĞİL
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