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Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı!

Ekranların en çok izlenen dizisi olan Mucize Doktor son bölümündeki bir sahneden dolayı tepki çekti. Öğrenci hemşireler "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" repliğinden dolayı diziyi şikayet etti.

06.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:26

Türk dizi tarihine damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor, yayınlandığı günden beri övgü üzerine övgü alıyordu. Ta ki yayınlanan son bölüme kadar. Sevilen dizinin son bölümünde gerçekleşen bir diyalog, Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından kınandı.

HASTANIN YANITI TEPKİ ÇEKTİ

Reyting rekortmeni dizinin 8. bölümündeki bir sahnede doktor rolündeki kişinin hastaya "Debelene debelene çıkarmışsın serumu" ifadesini kullanmasının ardından hastanın "Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?" yanıtı tepki çekti.

"OLUMSUZ DAYATMALARI KINIYORUZ"

Tepki çeken bu diyaloğun ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınladı.

Yayınlanan açıklamada "Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir. Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz" ifadelerinde bulunuldu. Duyuruda ayrıca dizi hakkında hemşirelerden RTÜK'e şikayette bulunmaları istendi.


SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin izlenen son bölümünde hastanede kozlar paylaşılıyor. Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır. Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir.

Mucize Doktor'un son bölümündeki bir sahne hemşireleri kızdırdı!

Mucize, TV, Magazin


YORUMLAR (4)
İHTİYARKURT:Benim anlamadığım bir durum var bu dizide. Bütün ameliyatları neden genel cerrah yapıyor. Bu hastanede başka doktor yok mu . Kalp, beyin. ortopedi hatta doğumu bile genel cerrah yapıyor pes doğrusu.
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ALİ:başlarda insanlara güzel iyi gösterip sonraları cıvıtan klasik türk dizilerinden biri bundan dolayı türk dizisi izlemiyorum ne kalite var ne düzgün bir hikaye hepsi saçma sapan kurgu
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MUCİZE DOCTOR ;):Gerçeği yansıtmanın neresi hata acaba o kişilikte birinin söyleyeceği sözdü onlarda diziye yansıtmış
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ALYA:şikayet edilmesi gereken okadar çok dızı varki mucize doktor gayet güzel edilecekse ilk o dızıler şikayet edilsin
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