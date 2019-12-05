Mucize Doktor'un yayınlanan yeni fragmanında Ferman'ın sırrı ortaya çıkıyor

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'un nefes kesen yeni fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında hastaneye gelen çocuk hasta hem Ferman'ı hem de Ali'yi geçmişe götürürken Ferman, sakladığı büyük sırrını paylaşıyor.

FERMAN'IN BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Kendisiyle alakalı ilerleme kaydeden Ali, Adil Hoca'nın da desteğiyle artık birine dokunmaya karar vermiştir. Öte yandan Ferman'a karşı hayal kırıklığı yaşayan Beliz, bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali'yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında daha fazla mücadele etmeye başlar. Hastaneye gelen çocuk hasta hem Ferman'ı hem de Ali'yi geçmişe götürüyor. Ali'nin hastanın annesine söylediği sözler Ferman'ı sinirlendirirken Ferman sırrını Ali ile paylaşıyor. Beliz ise bu sırrın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

İLK FRAGMANDA NE OLDU?

Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ali, Ferman Hoca'ya "Ben bugün birine dokunacağım" diyor. Ali birkaç deneme yapsa da başarılı olamıyor. Ali, konsültasyon için Nazlı'nın hastasının yanına gittiğinde ise hasta genç doktoru dudağından öpüyor. Ali ne yapacağını şaşırırken bir de hastanenin önünde saldırıya uğruyor.