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Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 28. bölüm yayınlanacak mı? Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor oyuncuları kimler?

Mucize Doktor 28. bölüm yayınlanacak mı? Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Detaylar haberimizde.

02.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:03
Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 28. bölüm yayınlanacak mı? Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor oyuncuları kimler?

MUCİZE DOKTOR YENİ ÖZEL BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 28. BÖLÜMDE NE OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR DİZİ OYUNCULARI

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Ferman (Onur Tuna)

Nazlı (Sinem Ünsal)

Beliz (Hazal Türesan)

Kıvılcım (Özge Özder)

Tanju (Murat Aygen)

Demir (Fırat Altunmeşe)

Açelya (Hayal Köseoğlu)

Selvi (Bihter Dinçel)

Güneş (Korhan Herduran)

Adil (Reha Özcan)

Etiketler: Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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Haberler ›› Gündem ››Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 28. bölüm yayınlanacak mı? Mucize Doktor konusu nedir? Mucize Doktor oyuncuları kimler? - Haberler
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