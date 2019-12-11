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Mucize gerçekleşti, lider başladığı hafta Devler Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında son yarı finalist Ajax, sahasında Valencia'yı ağırladı. Ligde doludizgin yoluna devam eden Ajax, gruptaki son maçta Valencia karşısında şok bir yenilgi alarak Şampiyonlar Ligi üst turuna çıkma hakkını kaybetti.

11.12.2019 08:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:32

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. maçında temsilcisi , sahasında İspanyol ekibi 'yı konuk etti.

Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Ajax Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, Valencia ise rakibine çok ciddi bir çelme takarak Hollanda temsilcisini kupanın dışına itti. Valencia'da Gabriel Paulista 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada Valencia'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada Rodrigo kaydederken Valencia son 16'nın kapılarını sonuna kadar aralamış oldu.

LİDER BAŞLADI, VEDA ETTİ

Grup maçlarının son haftasına liderlik koltuğunda giren Ajax ise bu mağlubiyetle büyük üzüntü yaşayarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirdiği sürprizi bu yıl gösteremedi.

Bu sonuçla Ajax, 10 puanda kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı, Valencia ise 11 puana yükseldi ve son 16'ya kaldı.

Mucize gerçekleşti, lider başladığı hafta Devler Ligi'ne veda etti

Valencia, Hollanda, Ajax, Spor


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