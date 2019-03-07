Mucize Kızlar İle Başka Bir Dünya Mümkün!

Mucize Kızlar tüm kız çocuklarını cesaretlendirmeyi, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için onlara ilham vermeyi hedefliyor!

Doğan Egmont Yayıncılık tarafından Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan Mucize Kızlar kitabı 8 Mart'ta çocuklarla buluşuyor. Bu kitapta geçmişten günümüze, türlü coğrafyalarda, birbirinden farklı koşullarda yetişmiş, karşılarına çıkan engellere rağmen denemeye, üretmeye, çalışmaya ve keşfetmeye devam etmiş 60 kadının yaşam öyküsü yer alıyor. Kadınların başarılarına odaklanan bu kitapta yer alan etkinlikler, testler, çizim projeleri okurlarını ilham almaya, denemeye ve başarmaya davet ediyor. Kitabın sonunda okura ayrılmış özel alan onu bugünü değerlendirmeye ve geleceğe dair bir yol çizmeye teşvik ediyor.

Mucize Kızlar çalışkanlıkları, yaratıcılıkları ve kararlılıklarıyla çevrelerine ışık saçıyorlar. Her sabah uyandığın andan itibaren sen de mucize kızlardan birisin. Işılda ve parla!

"Yolculuğumuz henüz tamamlanmadı ama bugüne dek uzun bir yol katettik. Bu yolda bilimden matematiğe, politikadan sanata, tasarımdan edebiyata, hayal edebilecek neredeyse her alanda birçok müthiş kadın başarıya yürüdü. Bu kadınların çoğu ya perde arkasındaydı ya da iş arkadaşları ve tarihçiler tarafından görmezden geliniyordu. Artık sahneye çıkma sırası kadınların; hak ettikleri övgüleri almalarının zamanı geldi.

Bu yolda sarf ettikleri fedakârlıkların, aştıkları zorlukların, çalışarak elde ettikleri başarıların ve yaptıkları katkıların değerini bilmek bizim elimizde. Bu başarılar ve katkılar tüm kız çocuklarını ve kadınları olağanüstü bir ailenin üyeleri haline getiriyor.

Unutma ki bir kız çocuğu olarak elde ettiğin başarıların dünyada anlamlı bir değişim ya da dönüşüm yaratması için çığır açıcı ya da ünlü olması gerekmiyor. Hepimizin içinde bir ışık gizlidir ve birlikteyken güneşten bile güçlü ışıldayabiliriz."

Kaynak: Bültenler