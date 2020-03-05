Mucizeler Parkı Filmi

Mucizeler Parkı, küçük bir kızın hayallerindeki eğlence parkını kurtarmak için dostları ile birlikte verdiği mücadeleyi anlatıyor. İyimser ve hayalperest bir kız olan June, ormanda gezintiye çıkar. Bu gezi ona bilmediği sihirli bir dünyanın kapılarını aratacaktır. Bir kelebeğin peşine takılan küçük kız ormanın içerisinde gizemli bir eğlence parkı keşfeder. June tam anlamıyla büyülenmiştir. Wonderland adındaki inanılmaz büyüklükteki bu eğlence parkı oldukça fantastik bir yerdir. Onlarca oyuncağın yer aldığı parkın içerisinde birbirinden eğlenceli birçok hayvan vardır. Wonderland’ın tam da hayallerindeki yer olduğunu düşünen June bir süre sonra buranın kendi hayal gücü sayesinde ortaya çıktığını fark eder. Tehlike altında olan eğlence parkını kurtarabilecek tek kişi olan June, bu büyülü yeri kurtarıp tekrar eski haline getirebilmek için sevimli dostları ile bir araya gelir. Senaryosunu Josh Appelbaum ve André Nemec’in birlikte kaleme aldığı film
in seslendirme kadrosunda Brianna Denski (June), Jennifer Garner (Mom), Matthew Broderick (Dad), John Oliver (Steve), Mila Kunis (Greta), Kenan Thompson (Gus), Ken Jeong (Cooper) gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
David FeissSenaryo:
Josh Appelbaum, Robert Gordon, André NemecFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Wonder ParkYapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İspanya, ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
15.03.2019 Mucizeler Parkı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.