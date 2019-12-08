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Mucuk sineğinden dolayı sahaya maske ile çıktılar

Osmaniye'de amatör futbol ligi takımlarının maçlarını oynadığı Cevdetiye beldesindeki sahada bulunan mucuk sineği futbolcuların kabusu oldu.

08.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:47Mucuk sineğinden dolayı sahaya maske ile çıktılar
'de amatör futbol ligi takımlarının maçlarını oynadığı Cevdetiye beldesindeki sahada bulunan mucuk sineği futbolcuların kabusu oldu.

Cevdetiye beldesinde her hafta ortalama 10 maç oynanan futbol sahasındaki mucuk sineği futbolcuların kabusu haline geldi. Bu hafta Endüstri Meslek Lisesi-Zorkun ve Osmaniye İdman Yurdu-Kadirli İdman Yurdu arasında oynanan futbol karşılaşmasına futbolcular yüzlerinde maske ile sahaya çıktı. Yapılan seremoninin ardından hakem o şekilde maçın yapılamayacağını belirterek, futbolculardan maskelerini çıkarmalarını istedi. Geçtiğimiz hafta oynanan maçta kalecinin yuttuğu mucuk sineğinden dolayı boğulma tehlikesi geçirdiğini ve ölümden döndüğünü belirten Zorkun Spor Teknik Direktörü Resul Özdil yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi. Özdil, "Bu sahada her hafta 10 maç oynanıyor. Komplekste iki saha var. Normal sinekten daha küçük olan mucuk sineği öbek öbek saha içerisinde milyonlarca var. Artık ne biz ne futbolcular bu duruma dayanamaz olduk. Sürekli sinek yutuyoruz. Yetkililere soruyoruz burayı zehirliyoruz diyorlar. Tamam ama zehirlediginiz halde bu sinek bitmiyor. Çözüm noktasında artık sonuç bekliyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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