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Mucur'a yeni belediye hizmet binası

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan yeni belediye hizmet binası inşaatına başladıklarını bildirdi.

19.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:46Mucur'a yeni belediye hizmet binası
Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan yeni belediye hizmet binası inşaatına başladıklarını bildirdi.
Mucur Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, yeni belediye hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.
İlçeyle ilgili projeler hazırlarken, yeni bir belediye hizmet binasına gereksinim olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yeni yıl ile belediye hizmet binası projemizi de tamamladık. Belediyenin tüm birimlerinin aktif olarak çalışabileceği bir bina tasarladık. Mucur Belediyesi yeni hizmet binasının yapılacağı inşaat alanına ilk kazmayı vurduk. Mucur'a yakışan tam teşekküllü yeni binamıza kısa sürede kavuşacağız. Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen yeni belediye hizmet binasını en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Binamız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Atılgan Yılmaz, Mucur, Güncel

Kaynak: AA

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