Mucur'da Yerli Malı Haftası Etkinliği

Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde, Yerli Malı
Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlik merkezi üyesi gençler, ilçedeki Atatürk
ilkokulu idaresiyle irtibata geçerek öğrenciler için ortak etkinlik gerçekleştirdi.
Etkinliğe destek veren veliler, evlerinde yaptıkları yiyecekleri okula getirerek minik öğrencilere ikram etti. Gençlik merkezi üyesi gençler de çocuklarla geçmişte oynanan oyunları oynayarak eğlendirdi.
Düzenlenen Yerli Malı Haftasıyla farklı bir etkinliği yaşayan çocuklar, bir yandan eğlenirken bir yandan da yerli malının önemini öğrendi.
14 Aralık 2018 Cuma 15:12