14 Aralık 2018, 15:12
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Mucur'da Yerli Malı Haftası Etkinliği

Mucur

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlik merkezi üyesi gençler, ilçedeki Atatürk ilkokulu idaresiyle irtibata geçerek öğrenciler için ortak etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe destek veren veliler, evlerinde yaptıkları yiyecekleri okula getirerek minik öğrencilere ikram etti. Gençlik merkezi üyesi gençler de çocuklarla geçmişte oynanan oyunları oynayarak eğlendirdi.

Düzenlenen Yerli Malı Haftasıyla farklı bir etkinliği yaşayan çocuklar, bir yandan eğlenirken bir yandan da yerli malının önemini öğrendi.
14 Aralık 2018 Cuma 15:12