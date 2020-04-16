Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mucur Devlet Hastanesinin ihalesi mayıs ayında yapılacak

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Mucur ilçesine yaptırılacak 25 yataklı devlet hastanesi için mayıs ayında ihale düzenleneceğini bildirdi.

16.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52
Mucur Devlet Hastanesinin ihalesi mayıs ayında yapılacak
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli , Mucur ilçesine yaptırılacak 25 yataklı devlet hastanesi için mayıs ayında ihale düzenleneceğini bildirdi.
Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Mucur'a yapılacak hastane ile ilgili ihale sürecini tamamladığını ifade etti.
Projenin ihaleye çıkarıldığını belirten Kendirli, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgınının yaşandığı günümüzde devletimizce her türlü tedbir alınırken önemli görülen yatırımlara da devam ediyoruz. İşte Mucur'umuz için uzun süredir takip ettiğimiz bu yatırımlardan birisi de 25 yataklı devlet hastanesi yapımıydı. Hastanemizin yapım işi Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığınca ihaleye çıkarıldı. Mevzuat kapsamında ihale metni EKAP'ta ve Kırşehir'de yerel gazetede yayınlandı. İnşallah hastanemizin ihalesi 12 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek."
Kendirli, hastanenin 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek hizmete girmesinin planlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Kendirli, Mucur, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Güncel ››Mucur Devlet Hastanesinin ihalesi mayıs ayında yapılacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Haber 18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 18:23: METROBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haber 18:22: Erzurum'da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi - Haber 18:22: Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber