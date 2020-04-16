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Mucur Hastanesi'n 12 Mayıs'ta ihaleye çıkacak

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 25 Yataklı Mucur Devlet Hastanesi yapım işinin 12 Mayıs'ta çıkacağını söyledi.

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:18
Mucur Hastanesi'n 12 Mayıs'ta ihaleye çıkacak
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 25 Yataklı Mucur Devlet Hastanesi yapım işinin 12 Mayıs'ta çıkacağını söyledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yaptığı açıklamada 25 Yataklı Mucur Devlet Hastanesi yapım işinin Sağlık Bakanlığı'nca ihaleye çıkarıldığını söyledi. Mucur Devlet Hastanesinin 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini belirten AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli; "Kovid-19 salgınının yaşandığı günümüzde devletimizce her türlü tedbir alınırken önemli görülen yatırımlara da devam ediyoruz. Mucur'umuz için uzun süredir takip ettiğimiz bu yatırımlardan birisi de 25 Yataklı Devlet Hastanesi yapımı idi. Hastanemizin yapım işi Sağlık Bakanlığımızın Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığınca ihaleye çıkarıldı" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Kırşehir, Mucur, Güncel
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