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Mucur İlçesinde Atatürk'ün ilçeye gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mucur ilçesine gelişinin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:00 Mucur İlçesinde Atatürk'ün ilçeye gelişinin 100. yılı etkinliklerle kutlandı
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilçesine gelişinin 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1919 yılında Mucur ilçesinde kendisini karşılamaya gelen Mucurlu çocuklara, "Bu küçük kasabada gördüğüm hürmeti, çocuklarda gördüğüm zekayı ve pırıltıyı hiçbir yerde görmedim" diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mucur'a gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri görsel şölenlerle yapılan etkinliklerle kutlandı.

100. yıl dönümü etkinlikleri Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulması ile başladı. Törene Kaymakam Kaya Çelik, Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Daire Müdürleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okundu. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda Rıza Dikmen İlk Okulu tarafından hazırlanan program; Sinevizyon gösterisi, şiirlerin okunması, Oratoryo, Tiyatro gösterileri, Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi sonrasında sona erdi. - KIRŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Mucur, Güncel

Kaynak: İHA

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