Mudanya Ata'sını Saygı ve Özlemle Andı

Mudanya Ata'sını saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde Mudanya'da törenlerle anıldı. Anma programı, İskele Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı. Bayrakların yarıya indirilmesiyle sona eren program daha sonra Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı "Atatürk'ü Anma" etkinliğiyle devam etti. Öğrencilerin, Atatürk'ün hayatından kesitler sunduğu "Güneşin Adı" adlı drama, katılımcılardan büyük alkış aldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliği kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine ise ödülleri verildi.