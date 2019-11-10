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Mudanya, Atatürk'ü özlemle andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde Mudanya'da hayat durdu.

10.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:27Mudanya, Atatürk'ü özlemle andı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde 'da hayat durdu. Mudanya, Ata'sını saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde Mudanya'da törenlerle anıldı. Anma programı, İskele Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Törene Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirilmesiyle sona eren program daha sonra Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Atatürk Bizden Biridir" etkinliğiyle devam etti. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine ise ödülleri verildi. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Mudanya, Güncel

Kaynak: İHA

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