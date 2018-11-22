Mudanya Belediyesi'den Madde Bağımlılığıyla Mücadelede İşbirliği

Romanya, Litfanya, Yunanistan ve Türkiye'den 45 katılımcıyı Mudanya'da buluşturan "Bağımlılığa El Ver" projesi kapsamında gençlerdeki bağımlılık sorunlarını ortaya çıkarmak ve farklı ülkelerden bakış açıları ile bilinçlendirmeyi artırmak için Kalkınma ve İnovasyon Ofisi öncülüğünde atölye çalışmaları, uygulamalı eğitimler, sunumlar, oyunlar ve saha çalışmaları yürütülüyor.

Mudanya Belediyesi, sosyal sorumluluk ilkesinden hareketle, ilçe genelinde Türkiye'de toplumsal bir yara haline gelen madde bağımlılığıyla ilgili mücadele başlattı. Toplumsal sorunlara yönelik farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek amacıyla Bursa'daki gençler tarafından kurulan Kalkınma ve İnovasyon Ofisi'nin düzenlediği "Bağımlılığa El Ver" projesi, Mudanya Belediyesi'nin işbirliğiyle Mudanya'da yürütülüyor. Gençlerdeki bağımlılık sorunlarını ortaya çıkarmayı ve farklı ülkelerden bakış açıları ile bilinçlendirmeyi artırmak amaçlı düzenlenen Erasmus+ Gençlik Hareketliliği Projesi, Romanya, Litfanya, Yunanistan ve Türkiye'den 45 katılımcıyı Mudanya'da buluşturdu. Avrupa Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında atölye çalışmaları, uygulamalı eğitimler, sunumlar, oyunlar ve saha çalışmaları yürütülüyor. Alınan çıktılar, 23 Kasım saat 14:00'te Mudanya Mütareke Meydan'ında kurulacak stantlarda halkla paylaşılacak.

BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

Türkiye'de uyuşturucu kullanımının çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkati çeken Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çalışmayla gençleri madde bağımlılığından uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi. Bu konuda başta anne ve babalar olmak üzere kamuya büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda tüm devlet kurumlarının koordineli çalışması gerekir. Bu konuda ilçe belediyesi olarak özellikle gençlere yönelik açmış olduğumuz ücretsiz kurslar ve atölye çalışmalarıyla gençlerimizin kötü madde alışkanlığından uzak durmalarını amaçlamaktayız. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'müz bünyesinde açılan gitar, ritim, modern dans, el sanatları, futbol, basketbol kursları ve halk oyunları eğitimlerimiz yaz- kış yılın her dönemi devam etmektedir. Ülkemizin geleceği açısından son derece önemli bir konuda tüm topluma büyük sorumluluk düşmektedir. Gençlerimiz için herkesi mücadeleye davet ediyorum" diye konuştu.