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Mudanya Belediyesi kapalı iş yerlerinden kira almayacak

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediyeye ait olup İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira almayacaklarını duyurdu.

20.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:34
Mudanya Belediyesi kapalı iş yerlerinden kira almayacak
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediyeye ait olup İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kapalı kaldıkları süre boyunca kira almayacaklarını duyurdu.
Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu işletmelerin kapalı kaldığı sürelerin de sözleşmeye ekleneceğini bildirdi.
Koronavirüsle mücadelede ekonominin yavaşlaması nedeniyle zor durumda olan esnafın yanında olduklarını vurgulayan Türkyılmaz, "Zorlukları kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Umarım aldığımız bu karar bir sürede de olsa esnafımızı rahatlatır." ifadesini kullandı.
Ayrıca, Mudanya Belediyesi Veterinerlik ile Park ve Bahçeler birimlerinin çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları ilçenin tamamında yaygınlaştırıldı. İlçe genelinde elle temas edilen tüm yüzeyler, ATM'ler, durakların yanı sıra tüm özel işletmelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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