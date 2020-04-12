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Mudanya Belediyesi'nden karantina seferberliği

Mudanya Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu evlerinde kalan Mudanyalıların ihtiyaçları için mesai yaptı.

12.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:19
Mudanya Belediyesi'nden karantina seferberliği
Mudanya Belediyesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu evlerinde kalan Mudanyalıların ihtiyaçları için mesai yaptı.

Mudanya Belediyesi, Bursa genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı kriz planını devreye sokarak, çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü. Mudanyalıların zor durumda kalmaması maksadıyla bütün ekipleriyle harekete geçen Mudanya Belediyesi, talepleri yerine getirerek evden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, talepte bulunan vatandaşların başta ekmek olmak üzere gıda ve ilaç gibi acil ihtiyaçları için mesai yaptı. Her zaman olduğu gibi Mudanya'da kimsenin kimsesiz kalmadığını dile getiren Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hiçbir hemşehrimizi zor durumda bırakmadık. Mudanya Belediyesi ekipleri, ihtiyaçlarınız için görevinin başındadır. İlçe merkezi ve kırsalda, muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak, bu süreci dayanışmayla, birlik ve beraberlikle, her zamanki umudumuzla atlatacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mudanya, Bursa, Güncel
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