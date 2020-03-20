Mudanya Belediyesi'nden kiracılarına destek

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği kapalı olması zorunlu olan işletmelere faaliyetlerinin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyeceğini duyurdu. Başkan Türkyılmaz ayrıca bu işletmelerin kapalı kaldığı sürelerin de sözleşmeye ekleneceğini ifade etti. Koronavirüsle mücadelede ekonominin yavaşlaması nedeniyle zor durumda olan esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Türkyılmaz, "Zorlukları kenetlenerek hep birlikte aşacağız. Umarım aldığımız bu karar bir sürede de olsa esnafımızı rahatlatır" ifadelerini kullandı.

EK TEDBİRLER ALINDI

Mudanya Belediyesi Veterinerlik ile Park ve Bahçeler Birimi'nin çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları da ilçenin tamamında yaygınlaştırıldı. Mudanya'nın genelinde elle temas edilen tüm yüzeyler, ATM'ler, durakların yanı sıra tüm özel işletmelere temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Bültenler