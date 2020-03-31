Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mudanya Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına servis hizmeti

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanları için servis hizmetine başladı.

31.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:34
Mudanya Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına servis hizmeti
Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanları için servis hizmetine başladı.

Mudanya Belediyesi, Devlet Hastanesi'nin sağlık çalışanları için servis hizmetine başladı. Belediyenin koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında tahsis edilen servis araçları hastane personeline, Arnavutköy limanından Güzelyalı Mahallesi'ne kadar olan güzergahta, sabah ve akşam saatlerinde hizmet verecek. En büyük risk grubunda olmasına rağmen gecesini gündüzüne katarak Mudanyalıların sağlığı için çalışan sağlık emekçilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu salgın sebebiyle en riskli gruplardan birisi sağlık çalışanlarımız. Sağlık çalışanlarının iyi olması, bizlerin sağlığı için çok önemli. Doktorundan hemşiresine, hastane görevlisinden güvenliğine sağlık kurumlarında fedakarca çalışan, salgın hastalığa karşı mücadele eden bütün sağlık personeline şükran borçluyuz. Sağlık emekçilerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha hemşehrilerimizden mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Güzelyalı Mahallesi, Devlet Hastanesi, Mudanya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mudanya Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına servis hizmeti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:29: KAPALIÇARŞI'DAKİ SOYGUNCULARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Haber 19:28: Koronavirüs denetimleri sürüyor - Haber 19:28: Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür - Haber 19:27: Mardin'de çifte gökkuşağı - Haber 19:26: Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 TL'yi bağışladı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 18:12: Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber