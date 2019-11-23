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Mudanya Belediyesi'nin kaçak inşaatı mühürlendi

Mudanya Belediyesi tarafından kaçak olarak yaptırıldığı tespit edilen bina, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.

23.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:26Mudanya Belediyesi'nin kaçak inşaatı mühürlendi
Belediyesi tarafından kaçak olarak yaptırıldığı tespit edilen bina, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mudanya ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi'ndeki park alanına Mudanya Belediyesi'nce yaptırılan yaklaşık 200 metrekare taban alanlı inşaatın ruhsatsız olduğu ve kamunun istifade etmesi gereken park alanlarındaki yapılaşma koşullarını belirleyen, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre, yapı sınırlarının fazlasıyla aşılarak mevzuata aykırı şekilde yapıldığı belirlendi.
Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine konuyu inceleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaatın ruhsatsız olduğunu ve kamuya ait park alanında, yani kamusal alanda olduğunu tespit etti. Bunun üzerine inşaat, mühürlendi.
Kaçak inşaatlara kesinlikle göz yumulmayacağının altı çizilen açıklamada, "İmar Kanunu'nun 21. maddesine istinaden bütün yapıların yapı ruhsatı alma zorunluluğu bulunmakla birlikte, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56. maddesinin 2. fıkrasında da belirtildiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılar, yapı ruhsatı alınarak inşa edilebilmektedir. Bu şartları taşımadığı için Mudanya Belediyesi, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak olarak inşa ettirdiği bu yapıya ruhsat da düzenleyememiştir." denildi.
Öte yandan, Mudanya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya Belediyesi mülkiyetindeki Güzelyalı Atatürk Parkı 2. etabı olan sosyal tesis inşaatını usule ve hukuka aykırı hareket ederek, mühürlediği ve hizmeti engellediği iddia edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyalı, Mudanya, Güncel

Kaynak: AA

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