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Mudanya Belediyesi pazarda maske dağıttı

Koronavirüs (COVİD-19) tedbirlerini artıran Mudanya Belediyesi, alışveriş için pazara gelen vatandaşlara maske dağıttı.

06.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:01
Mudanya Belediyesi pazarda maske dağıttı
Koronavirüs (COVİD-19) tedbirlerini artıran Mudanya Belediyesi, alışveriş için pazara gelen vatandaşlara maske dağıttı.

Mudanya Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tedbirler almaya devam ediyor. Pazar yerlerine tek bir noktadan giriş ve çıkışların sağlanması, tezgah aralıklarının yanı sıra sosyal mesafe vehijyen kurallarına uyulmasıyla ilgili uyarılar yapılırken, maske kullanımının mecburi hale getirilmesiyle birlikte pazarlara alışveriş için gelen Mudanyalılara maske dağıtıldı. İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilçe genelinde eksiksiz uygulandığını hatırlatan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yaptığımız bu çalışmaların hepsi Mudanyalıların sağlığını koruyup, virüsün yayılmasına engel olmak için. Mudanya Belediyesi'nin bütün personeli gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Belediyemizin bütün çalışma takvimini de salgın bitene kadar halk sağlığı adına atacağımız adımlar oluşturmaktadır. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayan, uyarıları dikkate alarak kendi ve sevdiklerinin sağlığı için titiz davranan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Mudanya, Güncel
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