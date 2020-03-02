Mudanya Belediyesi yeni Kapalı Pazar Yeri'nin proje çalışmalarını tamamladı

Mudanya Belediyesi, Mudanyalıların rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayacak Kapalı Pazar Yeri projesini tamamladı. Mudanya Belediyesi mühendis ve mimarları tarafından hazırlanan proje, Başkan Hayri Türkyılmaz'a sunuldu.

Halitpaşa mahallesinde 3 bin 137 metrekarelik arazi, modern pazar yeri, çocuk oyun alanı, kapalı ve açık otopark olarak planlandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "ortak akıl, birlikte yönetim" ilkesi gereği, Kapalı Pazar Yeri çalışmalarını Mudanyalılara sunacaklarını söyledi. Bölgenin trafik ve ulaşım açısından alternatifli güzergahta olması nedeniyle, avantajlı bir konumda olduğuna vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, "Kısa bir süre içerisinde söz verdiğimiz projemizi Mudanyalı hemşehrilerimin hizmetine sunacağız" diye konuştu.