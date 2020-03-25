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Mudanya'da atıklar geri dönüşüme gidiyor

Mudanya Belediyesi, Mudanya'daki cam, plastik ve kağıt gibi geri dönüşebilir atıkların toplanması amacıyla yeni bir sözleşme imzaladı.

25.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:54
Mudanya'da atıklar geri dönüşüme gidiyor

Daha hızlı ve sağlıklı hizmet verilmesi amacıyla geri dönüşüm kutusu talep eden Mudanyalıların, 0541 544 16 09 numaralı Whatsapp Atık İhbar Hattı'na geri dönüşüm atıklarının toplanması için konum bildirmesi ve fotoğraf göndermesi yeterli olacak.

Mudanya Belediyesi, geri dönüşebilir atıkların toplanması amacıyla yeni bir sözleşmeimzaladı. Mudanya Belediyesi ile Erkağıt Sanayi Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan protokolle, Mudanya'daki tüm ambalaj atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Sözleşmeye göre, ilçe sınırları içinde tüketim sonucu oluşan ambalaj atıklar, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak geri dönüştürülecek. Daha hızlı ve sağlıklı hizmet verilmesi amacıyla geri dönüşüm kutusu talep eden Mudanyalıların, 0541 544 16 09 numaralı Whatsapp Atık İhbar Hattı'na geri dönüşüm atıklarının toplanması için konum bildirmesi ve fotoğraf göndermesi yeterli olacak. Atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerektiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu şekilde hem, Mudanya'nın sokakları daha temiz ve yaşanabilir olacak hem de geri dönüşüme katkı sağlayacağız. Mudanyalı hemşerilerimizin, bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Whatsapp, Mudanya, Güncel

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