Mudanya'da Cadde Ve Sokaklar Kışa Hazırlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Mürsel ve Halitpaşa mahallelerinde asfaltlama çalışmasını tamamladı.

Mudanya Belediyesi, kaldırım, tretuvar ve parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra ilçe genelinde asfalt bakım-onarımları aralıksız sürdürüyor. Mudanya'da yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı yenileme işlemine hızlı bir şekilde devam eden Mudanya Belediyesi, Mürsel Mahallesi 10.Sokak, Okul Sokak, Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi 109.Sokak ve Maksem Caddesi'nde asfalt çalışmasını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını önümüzdeki günlerde Bademli mahallesinde yürütecek. İlçedeki artan nüfusla birlikte ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için 2014-2018 yılları arasında üstyapıya önem verdiklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Fen İşleri Müdürlüğü'müz çalışmalarıyla bu hedef doğrultusunda 2014-2018 yılları arasında 21 bin 642 metrekare tretuvar, 137 kilometre imar yolu açma, 51 bin ton asfalt çalışması 154 bin 618 metrekare beton parke çalışması yaptı. Önümüzdeki süreçte ise hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.