Mudanya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor
Mudanya Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını artırdı.
13.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:25
Mudanya Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını artırdı. Çocuk oyun alanları, dükkanların önleri, cadde ve sokaklar sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından, hijyen sağlayan özel temizlik maddesiyle yıkandı.
Mudanya Belediyesi korona virüsüne karşı tedbir almak için halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda da yıkıyor. Çocuk oyun alanları, dükkanların önleri, caddeve sokaklar sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından özel temizlik maddesiyle yıkandı. Temizlik İşleri ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım kenarları ve refüjlerin haricinde kötü koku ve bakteri üremesinin önüne geçebilmek için çöp konteynerlerini de dezenfekte etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Güzelyalı, Mudanya merkezi ve köylerde eş zamanlı gerçekleştirilen temizlik çalışmasının düzenli aralıklarla yapılacağını belirtti. - BURSA
Mudanya Belediyesi korona virüsüne karşı tedbir almak için halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda da yıkıyor. Çocuk oyun alanları, dükkanların önleri, caddeve sokaklar sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından özel temizlik maddesiyle yıkandı. Temizlik İşleri ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım kenarları ve refüjlerin haricinde kötü koku ve bakteri üremesinin önüne geçebilmek için çöp konteynerlerini de dezenfekte etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Güzelyalı, Mudanya merkezi ve köylerde eş zamanlı gerçekleştirilen temizlik çalışmasının düzenli aralıklarla yapılacağını belirtti. - BURSA
Kaynak: İHA
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