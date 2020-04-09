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Mudanya'da Covid-19'a geçit yok

Mudanya Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda elle temas edilen tüm yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, apartman ve sitelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

09.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:22
Mudanya'da Covid-19'a geçit yok
Mudanya Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda elle temas edilen tüm yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, apartman ve sitelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Mudanya Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilçenin tamamında yaygınlaştırdı. Mudanya'nın genelinde sokak ve caddelerde elle temas edilen tüm yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, site ve apartmanların girişleri, merdivenler ve asansörler ilaçlanıyor. Mudanyalılardan gelen talepler doğrultusunda her gün sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibi Burgaz mahallesinde bulunan site ve apartmanlarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Birimi bünyesinde kurulan ekipler, her gün farklı bir mahalle ve sokakta vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Mudanya'da Covid-19'a geçit yok - Haberler

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