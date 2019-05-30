Mudanya'da denize nazır iftar

Ramazan'ın manevi iklimini en iyi şekilde yansıtacak birbirinden farklı programlara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde düzenlendiği iftar programlarıyla da birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Mudanya ilçe iftarı da sahil bandında yapıldı. Denize nazır yerleştirilen 200 masada yaklaşık 2 bin Mudanyalı oruçlarını muhteşem deniz manzarasına karşı açtı.

Aynı heyecanla çalışıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Mudanya iftar programına beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte katıldı. İftarını Mudanyalılarla yapan Başkan Aktaş, yemeğin ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Başkan Aktaş, "Bizim gücümüz madenlerimiz, ihracat rakamlarımız ya da başka değerlerimiz değil. Bizim asıl gücümüz işte burada. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla farklı farklı mahallerden farklı yörelerden gelip, aynı duygu ve düşüncelerle aynı sofrada buluşmuş olmamızdır. Yani bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın, birliğimize kastedenlere de fırsat vermesin" dedi. Konuşmasında seçimlere de değinen Başkan Aktaş, "Şahsıma gösterilen destekle alakalı yürekten teşekkür ediyorum. Artık seçim bitti, icraat zamanı. Biz 1 Nisan sabahından itibaren çalışmalarımıza başladık. Aynı hız ve heyecanla durmaksızın koşturuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler