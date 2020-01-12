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Mudanya'da "Genç Kardeşim Sensiz Olmaz" buluşması

Mudanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Bursa İl Müftülüğünün katkılarıyla gönüllü din görevlilerinin rehberliğinde 15 yaş ve üzeri gençlere yönelik "Genç Kardeşim Sensiz Olmaz" projesinin 2020 yılı ilk buluşması Mudanya'da gerçekleşti.

12.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:11Mudanya'da
Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve İl Müftülüğünün katkılarıyla gönüllü din görevlilerinin rehberliğinde 15 yaş ve üzeri gençlere yönelik "Genç Kardeşim Sensiz Olmaz" projesinin 2020 yılı ilk buluşması Mudanya'da gerçekleşti.

2018 yılında Bursa İl Müftülüğünce başlatılan "Genç Kardeşim Sensiz Olmaz" projesi devam ediyor. Mudanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce organize edilen Mudanya buluşmasına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş canlı telefon bağlantısıyla katılarak, nasihat ve tavsiyelerde bulundu. Buluşmaya Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İhsan Açık, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, şube müdürleri, vaizler, gençlik koordinatörleri, gençlik temsilcisi hocalar, projenin Mudanya ve Nilüfer gruplarından 200'e yakın genç katıldı.

Kahvaltı sonrası konuşmalar, ikramlar ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Tahirpaşa Konağı ve Tirilye'ye gezi gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanının canlı bağlantıyla buluşmaya katılması ise gençleri heyecanlandırdı. Gençler, memnuniyetlerini tezahürat yaparak gösterdi. - BURSA

Sensiz Olmaz, Mudanya, Bursa, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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