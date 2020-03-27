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Mudanya'da gönülleri ısıtan destek

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kapı kapı dolaşarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

27.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:12
Mudanya'da gönülleri ısıtan destek
Bursa 'nın Mudanya ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kapı kapı dolaşarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer Başkanlığı'nda Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Kızılay Mudanya Şubesi de 65 yaş üstü vatandaşların ayağına kadar ihtiyaçlarını götürüp onların gönüllerini fethetti.

Mudanya merkez ve köylerinde tek başına kalan 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giden Kızılay Mudanya Şube Başkanı Mustafa Bayrak ve gönüllüler onlara yardım paketlerini iletti. Kızılay Mudanya Şube Başkanı Mustafa Bayrak, genelge sebebiyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını belirlediklerini, onların taleplerine göre hareket ettiklerini belirterek, "Yaşlılarımız bizi karşısında görünce duygulanıyor. Türk Milleti'nin dayanışması bu zor günlerde bir kez daha gözler önüne serildi. Avrupa 65 yaş üstü hastalarını ölüme terk ederken, Türk Milleti'nin kadirşinaslığı ve devletimizin gücü sayesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyoruz" dedi.

Bazı mahallelerde vefa grubunun faaliyetlerine muhtarlar da yardım ederken, bazı mahallelerde ise azalar gönüllülere destek oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Kızılay, Bursa, Yaşam

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