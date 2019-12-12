Haberler » Güncel » Mudanya'da kafe ve oyun salonlarına denetim - Haber

Mudanya'da kafe ve oyun salonlarına denetim

Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri internet kafe ve oyun salonları ile okul çevrelerinde gıda satışı ve üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

12.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:30Mudanya'da kafe ve oyun salonlarına denetim

Belediyesi Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçede faaliyet gösteren internet kafe ve oyun salonlarının yanı sıra okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmeleri denetimden geçirdi. Çalışma ve işletme ruhsatları, hijyen, sigara yasağı ve uyulması gereken genel kurallar üzerine gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri kafe ve oyun salonlarına 12 yaşının altındaki çocukların alınmaması konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.

OKULLARIN ÇEVRESİ DENETİM KISKACINDA

Zabıta ekipleri ayrıca okul çevrelerinde gıda satışı ve üretimi gerçekleştiren işletmeleri de denetledi. İşletmelerin hizmet kalitesini yükseltmek, haksız rekabeti önlemek ve çocukların sağlığını korumak amacıyla okulların çevresindeki fast food, büfe, lokanta gibi faaliyetlerde bulunan işyerlerine denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri ruhsatları bulunmayan dört adet işyerine de gerekli uyarıları gerçekleştirdi.

"SAĞLIKLI BİR NESİL İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Çocukların internet kafelerde karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz durumu bertaraf etmek amacıyla denetimlerin sürekli olarak devam ettiğini ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bizler yerel yöneticiler olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda özverili hareket ederek kurallara uyan işletmelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimizin de çocuklarını yakından takip etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.


Mudanya, Zabıta, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06 Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi - Haber
19:06 Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı - Haber
19:06 Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele daha etkin yapılacak - Haber
19:03 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haber
18:59 Avrupa Boks Şampiyonu Güneri'nin adı yaya köprüsüne verildi - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:10:56