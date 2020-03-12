Mudanya'da ortak kullanım alanlarında korona virüs tedbiri
Mudanya Belediyesi, korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.
12.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:54
Mudanya Belediyesi, korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Mudanya genelindeki 31 okul, 67 cami, 94 minibüsün yanı sıra belediyenin bütün birimleri, kaymakamlık binası ile talep eden resmi kurumlar dezenfekte edilmeye başlandı.
Mudanya Belediyesi, çocukların daha sağlıklı ortamda eğitim görmeleri maksadıyla salgın hastalık ve bulaşıcı mikroplara karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, camiler ve halkın ortak kullanım alanlarında da ilaçlama yaptı. Küresel ölçekli yaşanan korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında eş zamanlı hijyen uygulaması başlattıklarının altını çizen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,,"Mudanya genelindeki 31 okul, 67 cami, 94 minibüsün yanı sıra belediyemizin bütün birimlerini, kaymakamlık binası ile talep eden resmi kurumları eş zamanlı olarak dezenfekte etmeye başladık. Virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla özen gösterelim, risk grubundaki büyüklerimize karşı daha fazla sorumluluk taşıyalım. Ellerimizi günde birkaç defa yıkayalım" ifadelerini kullandı.
Zabıta ekipleri ise bazı marketlerde temizlik, gıda ürünlerin yanı sıra maske ve dezenfekte ürünlerinin yüksek fiyata satışına yönelik denetim yaptı. Tespit edilen fiyat artışları Bursa İl Ticaret Müdürlüğü'ne tutanak ile bildirilecek. - BURSA
Mudanya Belediyesi, çocukların daha sağlıklı ortamda eğitim görmeleri maksadıyla salgın hastalık ve bulaşıcı mikroplara karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, camiler ve halkın ortak kullanım alanlarında da ilaçlama yaptı. Küresel ölçekli yaşanan korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında eş zamanlı hijyen uygulaması başlattıklarının altını çizen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz,,"Mudanya genelindeki 31 okul, 67 cami, 94 minibüsün yanı sıra belediyemizin bütün birimlerini, kaymakamlık binası ile talep eden resmi kurumları eş zamanlı olarak dezenfekte etmeye başladık. Virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla özen gösterelim, risk grubundaki büyüklerimize karşı daha fazla sorumluluk taşıyalım. Ellerimizi günde birkaç defa yıkayalım" ifadelerini kullandı.
Zabıta ekipleri ise bazı marketlerde temizlik, gıda ürünlerin yanı sıra maske ve dezenfekte ürünlerinin yüksek fiyata satışına yönelik denetim yaptı. Tespit edilen fiyat artışları Bursa İl Ticaret Müdürlüğü'ne tutanak ile bildirilecek. - BURSA
Kaynak: İHA
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