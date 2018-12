Mudanya'da Parkların Tapusu Çocukların Oluyor

Mudanya sınırları içerisinde bulunan her park ve yeşil alan, temsili bir tapuyla bir çocuğa emanet edilecek. Türkiye'de alanında tek, örnek bir uygulamaya imza atacaklarını dile getiren Başkan Türkyılmaz, "Bu ülke için umutlarımızı çocuklarımızla birlikte yeşerteceğiz" dedi.

Kentin geleceğini şekillendirirken, ortak akla dayalı bir yönetim anlayışı benimseyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın farkını ortaya koyan bir ilki daha hayata geçiriyor. Mudanya'da yaşayan her yaştan bireyin mutluluğunu hedefleyen Başkan Türkyılmaz, ilçedeki çocuklara önemli bir sorumluluk veriyor. Mudanya sınırları içerisinde bulunan her park ve yeşil alan, temsili bir tapuyla bir çocuğa emanet edilecek. Parkların sorumluluğunu çocuklara vererek, kentine ve kentlisine sahip çıkan, değerlerini koruyan bir nesli bugünden yetiştirmek istediklerini dile getiren Başkan Türkyılmaz, "Parklar, bir çocuğun sadece oyun oynadığı bir yer değil, aynı zamanda duygusal ve fiziksel eğitimin de önemli bir parçasıdır.Dış dünyayı keşfettiği bir okuldur. İstiyoruz ki, Mudanya'da kurmaya çalıştığımız doğasına, yeşiline, yaşam alanlarına saygı kültürünü, bugünün çocuklarına verelim. Her parkımızı ve yeşil alanlarımızı bir çocuğumuza emanet ederek, çocuklarımızın adına temsili bir tapu hazırlayarak, o parkın sorumluluğunu vereceğiz. Her gün önünden geçtiği parkta eksiklikleri not edecek, bizlere bildirecek ve geleceğini bir bakıma kendisi tasarlayacak. Bu projemiz, Türkiye'de alanında tek, diğer belediyelere de örnek olabilecek bir uygulama. Mudanya'yı ilklerle buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mudanya'da çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda oyun oynamalarına imkan tanıdıklarını dile getiren Başkan Türkyılmaz, "Yeni parklarımızın yanı sıra mevcut parklarda çocuk oyun aletlerinin bakımını yaptık veya yenileri ile değiştirdik. Spor alanlarında bakım yaptık. Tüm bu çalışmaları çocukların rahat, temiz, güvenli ve yeşillikler içinde rahatça oyun oynayabilmeleri için yaptık. Parklarımız çocuklarımızın hizmetindedir. Gönüllerince eğlensinler ve oynasınlar" dedi.