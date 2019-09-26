Mudanya'da renkli sergi

Bursa'da hayat boyu öğrenme esasları çerçevesinde yılda ortalama 30 bin kursiyere eğitim hizmeti sunan BUSMEK, belirli periyotlarla düzenlediği sergilerle de kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. BUSMEK'in Mudanya Kurs Merkezi'ndeki giyim, el sanatları ve sanat tasarım alanlarında eğitim gören kursiyerlerin dönem boyu ortaya koydukları çalışmalar da sergiyle taçlandı. Serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Numan Şeker, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü İbrahim Karaman,Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü,BUSMEK yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, "BUSMEK, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirmesinde, meslek edinmesinde ve özellikle hanımlarımızın aile bütçelerine katkıda bulunacak ürünleri üretmesinde büyük önem taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de sizleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, eserleri yakından inceledi ve öğretmenlerden teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Ayrıca yaz kurslarında resim branşında eğitim gören 9-12 yaş arası kursiyerlerin eserleri de beğeniyle izlendi.

Sergide basit nakış iğne teknikleri, çeyiz ürünleri hazırlama, takı, giyim çini, filografi, kağıt rölyef, yağlı boya, toz pastel branşlarında toplam 266 parça eser yer aldı.