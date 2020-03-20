Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mudanya'da sokak hayvanları sahipsiz değil - Güncel

Mudanya'da sokak hayvanları sahipsiz değil

Mudanya Belediyesi, ülke genelinde korona virüsüne karşı uygulanan tedbirlere rağmen sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı.

20.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:08
Mudanya'da sokak hayvanları sahipsiz değil
Mudanya Belediyesi, ülke genelinde korona virüsüne karşı uygulanan tedbirlere rağmen sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı. İlçe genelinde mama dağıtımı ile birlikte sahipsiz hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için park ve sokaklara yerleştirilen kedi ve köpek evlerinin sayısı artırıldı.

Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Birimi, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapanan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama dağıtımını artırdı. Sahipsiz hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamaları için park ve sokaklara yerleştirilen kedi ve köpek evleri de artırıldı. Mudanya'da her canlının yaşama imkanı bulduğunu belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'da sevgi paylaştıkça çoğalır. Her birimize önemli sorumlulukların düştüğü bugünlerde şehrimizdeki hiçbir canlının zarar görmemesi için çalışıyoruz. Evde kalınması uyarılarına önem vererek önemli durumlar dışında evlerinden çıkmayan hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Mudanya'nın sahipsiz hayvanları da bizlere emanet" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mudanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading