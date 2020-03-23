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Mudanya'da vefâ timi iş başında

Bursa'nın Mudanya ilçesinde "vefa" timleri, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

23.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:28
Mudanya'da vefâ timi iş başında
Bursa 'nın Mudanya ilçesinde "vefa" timleri, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Vefa timleri, özellikle kırsal mahallerdeki 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerinin ayaklarına kadar giderek, jandarma vasıtasıyla ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mudanya Kaymakamlığı aracılığıyla yapılan açıklamada, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıldı. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, kriterleri karşılayarak hali hazırda düzenli sosyal yardım almakta olan T.C. vatandaşı ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000 TL nakdi destek verilecektir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Mudanya, Bursa, Güncel

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