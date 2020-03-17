Mudanya'daki şehit mezarları çiçeklendirildi
Mudanya Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı münasebetiyle şehit mezarlarının bakımlarını gerçekleştirerek çiçeklendirdi.
17.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:33
Mudanya Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı münasebetiyle şehit mezarlarının bakımlarını gerçekleştirerek çiçeklendirdi.
Mudanya'daki şehit mezarları 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı öncesinde bakıma alındı. Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, ilçe genelindeki mezarlıkları rengarenk çiçeklerle süsledi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, ülkemiz için canını veren aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan aileleri için ne yapsak az. Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, ömrünü bu vatan için feda etmiş olan şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - BURSA
Mudanya'daki şehit mezarları 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı öncesinde bakıma alındı. Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi, ilçe genelindeki mezarlıkları rengarenk çiçeklerle süsledi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, ülkemiz için canını veren aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan aileleri için ne yapsak az. Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, ömrünü bu vatan için feda etmiş olan şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu. - BURSA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı